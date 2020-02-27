От России на «Евровидение-2020» поедет Александр Панайотов

27.02.2020, 8:04, Разное

Александр Панайотов не раз попадал в список кандидатов на право представить Россию на «Евровидении», однако только в этом году ему улыбнулась удача. В выборе конкурсной песни для 35-летнего артиста участвовал его продюсер Григорий Лепс.

Панайотов прислушивается к мнению своего старшего коллеги и даже называет «музыкальным отцом». Согласно информации СМИ, в качестве материала для представления на «Евровидении-2020» рассматривался ряд композиций от разных авторов, и среди них выбрали достойную быть исполненной на сцене международного фестиваля.

Впервые имя Панайотова как наиболее вероятного кандидата на представление РФ в Роттердаме прозвучало от Игоря Крутого. Композитор не так давно заявил, что решение по участию артиста в конкурсе принято на 90%. Однако на тот момент еще рассматривался список претендентов, в который в числе других попали Ольга Бузова, Димаш Кудайбергенов, певица Zivert, упоминалось и о Тиме Белорусских.

Напомним, Панайотов является уроженцем Запорожья (Украина). Исполнитель, обладающий прекрасным вокалом, принимал участие в различных музыкальных конкурсах: в 2003 году оказался вторым на «Народном артисте», около трех лет назад дошел до финала в «Голосе», а затем его под опеку взял продюсерский центр Лепса. Наставник поддержал желание артиста участвовать в «Евровидении», считая его достойным кандидатом на представление РФ в Нидерландах.