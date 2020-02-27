Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

27.02.2020, 7:58, Новости дня

Цены на нефть падают пятую торговую сессию подряд из-за неуверенности трейдеров в спросе из-за воздействия на экономику китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,48%, до 52,03 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,54%, до 47,98 доллара за баррель. С понедельника котировки потеряли в среднем около 9%, информирует РИА «Новости».

Коронавирус продолжает распространяться в странах за пределами Китая, где заражено уже почти 78,5 тыс. человек. В Южной Корее показатель достиг 1,5 тыс. случаев заражения, в Японии – почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

«Спекуляции на тему того, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую серию распродаж», – также считает старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito), чьи слова приводит агентство Reuters. Эксперт полагает, что ухудшение ситуации может поддержать дальнейшее снижение нефтяных котировок.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, например, торговли, транспорта и туризма. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.

Напомним, накануне нефть Brent впервые с начала года опустилась ниже 53 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что коронавирус угрожает торговым партнерам России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / На президентских выборах в Хорватии побеждает Зоран Миланович

11.02 / В «Нафтогазе» предложили разделить между украинцами все заработанные в победе над «Газпромом» деньги

21.01 / В Киеве правоохранители пришли с обысками в известную сеть магазинов – прокуратура

29.12 / США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

20.01 / Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза

13.02 / Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

24.02 / Мнения: Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

28.01 / Посольство Украины в Китае рекомендует украинским гражданам по возможности выехать из этой страны из-за коронавируса

22.02 / Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» и превзошел Гретцки

14.02 / В УЕФА сообщили о рекордном спросе на билеты чемпионата Европы 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика