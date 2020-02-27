Счетная палата не нашла водопроводов почти в трети больниц

27.02.2020, 7:58, Новости дня

Почти в половине российских медицинских учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, а у трети больниц отсутствовал водопровод. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты (СП).

По данным ведомства, в 30,5% детских медицинских учреждений РФ отсутствовал водопровод, в 52,1% зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% – центрального отопления, а в 35% – канализации, сообщается на сайте СП.

Кроме того, в ведомстве указали, что 47% детских больниц и поликлиник не оснащены пандусами для инвалидов.

Как следует из доклада, большинство подобных учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. Кроме того, в ведомстве назвали неэффективным выделение средств из федерального бюджета на их оснащение.

Ранее Счетная палата выявила системные проблемы с работой государственных адвокатов: расходы бюджета на оплату труда специалистам в 2016-2019 годах были недостаточно прозрачны.