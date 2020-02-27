Российский школьник изобрел уникальную антенну для поиска пропавших

27.02.2020, 7:54, Разное

Ученик девятого класса московской школы №1557 Максим Громаков создал уникальную антенну, которая поможет волонтерам в поиске пропавших людей. Устройство усиливает радиосигналы, с помощью которых управляются поисковые дроны, сообщает «Москва 24».

Школьник рассказал, что разработал аппарат по заказу представителей поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Благодаря изобретению улучшатся качество связи с беспилотниками и радиус их действия. В настоящее время устройство готовят к испытаниям. 



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