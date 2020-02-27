Падение рубля ускорилось

27.02.2020, 7:44, Разное

Российский рубль продолжает стремительно снижаться по отношению к валютам западных торговых партнеров России. За минувшие сутки его падение ускорилось – доллар и евро подорожали почти на один рубль.

Среди факторов, влияющих на котировки, экономисты выделяют ослабление рынка нефти и ситуацию вокруг эпидемии нового коронавируса в Китае и за его пределами. Вспышка инфекции негативно сказалась на товарообороте между Россией и Китаем, что ухудшило инвестиционный климат. Официальный курс рубля на 27 февраля 2020 года составляет 65,51 за доллар и 71,24 за евро.



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