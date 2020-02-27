Пивовары России просят не менять требования к безопасности и качеству пива

27.02.2020, 7:34, Новости дня

С просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами обратился в Минфин Союз российских пивоваров.

В обращении упомянут допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального. Именно эти значения и хотят сохранить пивовары.

Дело в том, что с 9 января 2021 года вступит в силу техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", в котором допускается замена до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами, сообщает ТАСС.

Специалисты объясняют свою просьбу желанием сохранить безопасность и качество производимого в ЕАЭС пива. Изменение регламента, по их мнению, способно нанесет ущерб здоровью потребителей и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли.

Кроме того, изменение доли солода при производстве пива, по мнению пивоваров, приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест в отрасли.



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