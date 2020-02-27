Шокирующий график: Коронавирус по многим пунктам обогнал эболу, атипичную пневмонию и свиной грипп

27.02.2020, 7:33, Разное

Шокирующий анимированный график показывает как новая эпидемия коронавируса обогнала по скорости распространения и количеству зараженных и умерших другие смертельные эпидемии последних лет.

В самом начале коронавирус отставал по скорости от Эболы, атипичной пневмонии и свиного гриппа, но спустя 41 день числилось 243 человека, заболевших Эболой (эпидемия в Африке 2014 года), 182 с диагнозом ближневосточный респираторный синдром (MERS) (2013 год), 520 со свиным гриппом (2009 год), 3600 с атипичной пневмонией (2003 год) и 41700 человек с коронавирусом.

Данное видео было выложено в сеть 12 февраля, поэтому там учитывается лишь 41 день в графике, при этом к сегодняшнему дню число зараженных коронавирусом превысило 81 тысяч человек, а умерших более 2700 человек.

По предположению бывшего главного санитарного врача британского Центра по контролю и профилактике заболеваний, у коронавируса два огромных преимущества перед остальными эпидемиями — возможность распространяться через воздух и большое число туристов, посещающих Китай.

Новый штамм коронавируса COVID-19 "близкий родственник" MERS и атипичной пневмонии, при этом он менее смертоносен, чем атипичная пневмония, у которой был 10%-й показатель смертности, но намного заразнее и распространился уже куда шире любой из перечисленных выше эпидемий.

Из более 81 тысяч подтвержденных случаев 78 тысяч приходятся на азиатские страны, в основном на Китай. Одним из факторов такого быстрого и массового распространения является китайская новогодняя традиция. Каждый год в период с 21 января по 1 марте около 3 миллиардов китайцев массово совершают поездки в свои родные места, чтобы отметить праздник с родственниками.

Первоначально эпидемия коронавируса началась в Ухане, но из-за этих новогодних путешественников случаи вскоре были выявлены и в других городах, в том числе расположенных далеко от Уханя, которые потом тоже взяли под полный карантин.

По сравнению с Эболой, у которой заражение происходит в основном через телесные жидкости, коронавирус распространяется множеством разных способов, в том числе через воздух, что особенно опасно. Достаточно зараженному человеку всего лишь чихнуть в небольшом помещении с людьми, к примеру в поезде или в самолете, как заразиться могут десятки людей в том же помещении.

Также Эбола не распространялась так быстро, потому что зараженные люди быстро умирали, а их тела уничтожались.

Заболевшие коронавирусом в первые несколько дней могут вести нормальный образ жизни, считая, что у них всего лишь легкий насморк. Позже состояние больного ухудшается, появляется кашель, высокая температура, головная боль, тошнота, боли в мышцах, сильная усталость.

Но и тогда симптомы все еще очень похожи на "привычный" грипп, который люди пытаются лечить, принимая различные таблетки, в том числе антибиотики. И это самая страшная ошибка, ведь антибиотиками коронавирус не вылечить, как и другими таблетками, зато легко усугубить ситуацию и тогда уже возникнут те самые осложнения с дыханием, которые и стали в основном причиной смерти всех погибших от коронавируса.

Некоторые конспирологи считают, что эпидемия коронавируса лишь началась и что ее жертвами станут не тысячи, а миллионы людей по всему миру.

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