«Невидимая сила пыталась меня убить» — Странный случай на дороге в Пенсильвании

27.02.2020, 7:32, Разное

Эту историю на днях пояснил пользователь сайта Reddit с ником "14thCluelessbird", случилось это несколько лет назад.

"Я ехал по восточной Пенсильвании, подвозя до дому девушку, с которой познакомился накануне в доме своего друга. Чтобы добраться до ее дома, надо было ехать по определенной дороге с одной полосой. Дорогу эту я хорошо знал, я ездил по ней до того не менее ста раз.

Эта дорога идет очень близко от реки Делавэр или рядом с одним из ее притоков. Я использовал ее как кратчайший путь от точки А до точки Б, при этом я не помню названия этой дороги, но она проходит неподалеку от Филадельфии.

На одном участке дорога начинает извиваться вокруг хребта, делая большой поворот направо, а потом крутой поворот влево через пару сотен ярдов. Затем надо снова повернуть направо у того места, где на земле лежат два больших бревна в форме буквы "Х". Это отличительный знак, по крайней мере для меня, я всегда на него ориентировался ранее (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Итак, мы едем по дороге с девушкой и пытаемся найти общую тему для разговора, чтобы не ехать в неловкой тишине. При этом мы едва друг друга знаем, поэтому это не так просто. Я поворачиваю направо, еду сколько надо до поворота налево, потом резко сворачиваю налево и … внезапно вижу недалеко впереди еще один поворот налево.

Мое тело разом переходит в "режим боеготовности", потому что я отлично помню, что тут нет второго поворота налево, а есть поворот направо. А вот этой вот хрени, что я вижу впереди, быть вообще не должно.

Мы оба тут же замолкли и теперь сидели в смущении и непонимании. Дорога впереди действительно через около 100 ярдов сворачивала в лес налево и исчезала где-то за деревьями, а по правую сторону не было ничего, кроме склона холма и нескольких деревьев, растущих на нем.

Все выглядело совершенно естественно, это явно не было миражом, галлюцинацией или чем-то еще. И все равно это казалось очень странным и каким-то намеренно … обманчивым что-ли. Потому что это не имело никакого смысла, я слишком хорошо знал эту дорогу.

Поэтому, когда мы подъехали к повороту налево, я не стал сворачивать по этому пути, ощущая, что там меня ждет что-то плохое. Я просто принял рациональное решение повернуть направо, как оно и должно было быть и понадеялся на то, что это будет лучшим решением.

Моя девушка при этом не была столь оптимистична, она положила руки на приборную панель и уже приготовилась к тому, что мы во что-то врежемся.

Мои глаза все еще прицельно смотрели на "ложный" поворот налево, когда я стал сворачивать направо, но когда мой взгляд сместился в том направлении, в которое я повернул, я внезапно заметил перед собой ту самую "правильную" дорогу. Теперь все было как полагается.

Я посмотрел в окно заднего вида и там не было никаких признаков существования поворота налево. От пережитого мои руки замерзли, а я сам задрожал. Я остановился и некоторое время мы сидели в полной тишине.

Потом у нас была идея вернуться назад и посмотреть что же там за "глюк" такой, но от самой мысли снова увидеть это "колдовство" меня начало подташнивать и девушка тоже поняла, что лучше этого не делать. Поэтому мы решили просто поскорее убраться отсюда и закончить на этом.

Впоследствии я очень долго не решался снова ездить по этой дороге и избегал его так долго, как мог. Лишь спустя несколько месяцев я набрался мужества и решил проехать там в дневное время. Я без проблем добрался до правильного поворота направо, а потом вышел из машины и пошел осматривать то место, где в прошлый раз мы видели "ложный" поворот налево.

И вот эта часть истории полностью выворачивает меня. Я быстро обнаружил, что на левой стороне дороге находится очень крутой скалистый утес, который не видно с дороги, потому что он хорошо укрыт густым подлеском. Если навернуться с этого утеса, то будешь падать вниз в ущелье с высоты 60-80 метров.

Если бы я поехал по "ложному" левому повороту, он вывел бы меня аккурат между двух больших деревьев прямо на утес. То есть, если бы я не послушал свою хорошую интуицию, мы вероятнее всего получили бы серьезные ранения или разбились бы насмерть.

Позже я выяснил, что как минимум несколько человек ранее разбились в этом месте, упав в ущелье. Может быть это просто совпадение, но кто знает…

Теперь я не знаю, как воспринимать это происшествие. Если бы я был один, я мог бы списать это на галлюцинацию или обман зрения, но я не был один. Девушка видела то же самое. Также мы не употребляли алкоголь и ранее у меня никогда не было в жизни случаев столкновения с аномальными явлениями".

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