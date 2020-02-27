Случаи атаки НЛО на очевидцев с нанесением ран, ожогов или облучением

27.02.2020, 7:31, Разное

Одни из самых необычных контактов с НЛО это когда у людей после наблюдения неопознанного объекта остаются на теле ожоги или синяки. А иногда они и вовсе заболевают опасными болезнями.

Один из самых ранних случаев подобного рода произошел в 1975 году в Северной Дакоте, США. 26 августа женщина по имени Сэнди Ларсон вместе со своей 15-летней дочерью Джеки и ее приятелем Терри О'Лири направлялась в автомобиле в город Бисмарк.

Была глубокая ночь, около 4 часов, когда они ехали по совершенно пустому шоссе Interstate 94, когда внезапно их всех почти оглушил сильный шум, идущий откуда-то сверху. А когда они посмотрели наверх, то увидели там яркую вспышку, после чего в воздухе появилось 8-10 светящихся летающих шаров (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Это явление встревожило очевидцев, но пока еще не напугало. Страшно им стало, когда объекты приблизились и тогда же тела людей парализовало. Когда в следующее мгновение они снова могли двигаться, оказалось, что никаких шаров рядом уже нет, а на всех часах уже показывало 5 часов ночи.

Последующие сеансы регрессивного гипноза помогли Сэнди, Джеки и Терри вспомнить, что после того как шары парализовали их, они стали с помощью непонятных механических приборов проводить с их телами какие-то болезненные медицинские процедуры. Это не было типичное похищение с "серыми", тут сами "сияющие шары" прямо на месте проводили непонятное обследование человеческих тел.

Следующая история произошла в 1977 году в бразильском городе Коларис, где в то лето была целая серия инцидентов с НЛО. Эти объекты имели разную форму, разные размеры и расцветку, однако их поведение всегда было одинаковым.

С непонятным жужжанием НЛО летали очень низко, на уровне деревьев, "обшаривая" землю яркими лучами. И если в эти лучи попадали люди, то впоследствии у них возникали на коже серьезные ожоги, синяки и совсем уж непонятные проколы.

Несколько пострадавших очевидцев описали, что когда они попали под такой луч, то их словно прижало к земле большой тяжестью. А потом этот луч начинал прижигать их кожу, словно огромной сигаретой. Люди пытались кричать от боли, но не могли издать ни звука.

Последующее медицинское обследование пострадавших показало, что у людей на коже сильные ожоги, похожие на химические или от облучения радиацией. Последнее предположение подтверждалось еще и тем, что у многих пострадавших потом стали выпадать волосы на голове, а кожа в местах ожогов долго не заживала, а напротив гноилась и темнела.

Как потом выяснили местные уфологи, эти странные НЛО с обжигающими лучами известным многим селянам уже многие десятки лет под прозвищем "чупа-чупа" (chupa-chupa), что можно перевести как "сосущие". Люди очень боялись этих объектов и там, где они возникали, потом всегда воцарялась паника и многие жители спешили на время уехать из своих поселений в другое место.

В некоторых случаях селяне видели и экипаж этих "чуп", которые представляли собой бледно-серых человечков ростом не больше метра.

Однажды на место подобного инцидента выехали представители ВВС Бразилии, которые провели тут подробное расследование, расписав его в 2000-страничном документе. В истории это дело сохранилось под названием "Операция Тарелка" (Operação Prato). В доклад входили в том числе многочисленные показания селян, более 500 фотографий и 16 часов видеоматериала.

Среди солдат, которые занимались этим расследованием, потом были нередки нервные срывы и другие психологические проблемы. Сам доклад был, понятное дело, тут же засекречен, несмотря на то, что никто из военных так и не осмелился прямо предположить, что все это дело рук инопланетян.

Доктор Карвальо была одним из врачей, которые обследовали некоторых из пострадавших от нападения "чуп". Позже она утверждала в интервью, что военные чиновники убеждали ее свалить всю вину на галлюцинации и снизить степень серьезности повреждений у жертв. Она также уверяла. что и сама лично однажды видела летящий по небу НЛО конусообразной формы.

Спустя еще некоторое время просочилась еще одна примечательная деталь этого военного исследования. Командир всей этой операции — капитан Уранхе Боливар Соарес Ногуэйра де Холланда Лима начал страдать от сильного и неконтролируемого страха и на этой почве помутился рассудком. А потом его и вовсе нашли в его доме мертвым и причина его смерти не была публично оглашена.

Следующий случай произошел в окрестностях Ливингстона, округ Уэст-Лотиан, Шотландия, в 1979 году. Лесник Роберт Тейлор занимался своей привычной работой в лесах Dechmont Woods, недалеко от автомагистрали М8, когда заметил в небе непонятный низколетящий "купол".

По словам Тейлора, на вид объект казался сделанным из черного металла и от него исходил сильный запах гари. В какой-то момент от "купола" отделились два аппарата поменьше размеров, а потом они выпустили в Тейлора что-то вроде небольших металлических стержней, которые вонзились мужчине в бедра, после чего его начало притягивать к НЛО.

Тейлор не успел даже испугаться, как потерял сознание, а очнулся лежа на траве в том же месте. Никаких летающих "куполов" и прочих объектов уже не было. Сначала мужчина было подумал, что все это ему приснилось, но когда он начал вставать, то обнаружил, что его одежда изорвана, а все тело покрыто синяками, как будто кто-то с силой избивал его.

Он с трудом добрался до своего автомобиля. но так и не сумел его завести, после чего ему пришлось добираться до дома пешком. Когда он наконец оказался дома, то тут же позвонил в полицию и пояснил полицейским, что на него напал НЛО.

Полиция тщательно осмотрела место происшествие, а также ранения Тейлора, но не обнаружила ничего сверхъестественного. При этом слова Тейлора игнорировать было трудно, он был известен всей округе как очень честный и надежный человек.

Роберт Тейлор с рисунком напавшего на него НЛО

В 1980 году в отдаленном районе Пайн Вудс, штат Техас, произошло то, что сейчас является пожалуй самым известным случаем нападения НЛО на людей. Поздним вечером 29 декабря 1980 года Бетти Кэш, Викки Ландрум и ее 7-летний внук Колби ехали в автомобиле в ресторан соседнего городка Дейтон. Было 9 часов вечера, когда они внезапно увидели зависший на дороге впереди них большой объект в форме алмаза.

Объект светился и от него отскакивали искры, а когда машина людей подъехала еще ближе, то они почувствовали идущий от объекта сильный жар. Они затормозили и вышли из машины, после чего им стало еще жарче. А когда захотели снова сесть в машину, то оказалось, что дверца ее так нагрелась, что невозможно было прикоснуться.

Вскоре "алмаз" взлетел в небо и пропал среди звезд. А спустя несколько минут над головами людей пролетело несколько черных вертолетов.

Ни о каком ресторане уже и речи не было, поэтому женщины с мальчиком вернулись обратно домой. Но не успели они перешагнуть порог, как почувствовали себя очень плохо. У них начала болеть голова, открылся понос, тошнота, кожа была красной, словно обожженной, а потом по всему телу высыпали волдыри.

Потом у Бетти стали выпадать волосы и она так ослабела, что едва могла ходить. Через четыре дня ее положили в больницу, но врачи так и не смогли определить от чего у нее все эти симптомы. За два месяца лечения Бетти потратила 10 тысяч долларов, но лучше ей почти не стало. Даже наоборот, у нее развился рак груди и ей пришлось удалить грудь, а потом она и вовсе ослепла.

У Викки и Колби тоже наблюдались некоторые симптомы, но никто из них не пострадал так сильно, как Бетти и этому тоже не было объяснения. По одной из версий Бетти получила так много болячек потому что именно она прикасалась к раскаленной дверце машины, когда пыталась открыть дверь.

Даже спустя десятки лет так и не было выяснено, чем могли быть вызваны эти травмы и болезни. Внешне это походило на лучевую болезнь, однако ничего не сказано о том, исходила ли от пострадавших радиация. Вероятнее всего ее не было, иначе об этом бы написали.

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