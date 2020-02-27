Заседание Комитета министров СЕ пройдет в Страсбурге вместо Тбилиси

27.02.2020, 7:30, Разное

26/02/2020

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил 26 февраля, что 130-я сессия Комитета министров Совета Европы состоится в мае текущего года в Страсбурге вместо Тбилиси. По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании заместителей министров Совета Европы.

Залкалиани заявил, что «искреннее желание» правительства Грузии было, чтобы такое «важное мероприятие высокого уровня» прошло в Тбилиси. Однако в условиях председательства в Комитете министров Совета Европы, Грузия должна была обеспечить участие всех членов, включая Россию, в этом мероприятии. За возможным визитом делегации страны оккупанта в Тбилиси могли последовать уличные акции протеста.

Протесты в Тбилиси 20 июня 2019 года последовали за выступлением депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова в здании Парламента Грузии, где Гаврилов обратился к делегатам Межпарламентской ассамблеи православия с кресла председателя Парламента Грузии. Тогда власти Грузии разогнали акцию протеста с применением слезоточивого газа и резиновых пуль, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе, более 30 журналистов.