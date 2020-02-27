Пострадавший от хлопка газа дом в Элисте обследуют с помощью специального оборудования

27.02.2020, 7:30, Новости дня

Специалисты МЧС обследуют состояние девятиэтажного дома в Элисте с помощью специального диагностического оборудования.

После взрыва газа там введен локальный режим ЧС — есть опасность нарушения целостности несущих конструкций здания, сообщает "Россия 24".

Хлопок газа произошел накануне на восьмом этаже девятиэтажки. Он был настолько сильным, что выбило окна с 6 по 9 этаж. Три квартиры повреждены.

Владелец той, где произошло ЧП, в больнице. У мужчины 50-процентные ожоги тела. Жильцы двух подъездов — это 54 квартиры, 120 человек — эвакуированы.  Большинство из них отправились к друзьям и родственникам, для остальных организован временный пункт размещения в местной школе.

На месте ЧП развернут оперативный штаб.



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