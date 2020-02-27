Каменев помог «Эвеланш» продлить победную серию

27.02.2020, 7:30, Новости дня

В Северной Америке проходит очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В стартовом матче дня "Колорадо Эвеланш" добился победы над "Баффало Сэйбрз". Итоговый счет – 3:2 в пользу "эвс".

Свой вклад в победу "Колорадо" внес российский нападающий Владислав Каменев. На 28 минуте матча при счете 1:1 он результативно отпасовал на Мартина Каута и стал автором голевой передачи. Помимо Каута у "вулканов" забивали Габриэль Ландеског и Джей Ти Комфер. У "Сэйбрз" забивали Земгус Гиргенсонс и Кертис Лазар.

Отметим, что в этом матче за "Колорадо" дебютировал Владислав Наместников, который в общей сложности провел на льду больше 12 минут. Однако ни ему, ни его партнерам по команде Валерию Ничушкину и Никите Задорову отметиться результативными действиями не удалось.

Благодаря этой победе "Эвеланш" продлили свою победную серию до четырех матчей.



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