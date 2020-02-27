«Адмирал Горшков» провел первые стрельбы «Цирконами»

27.02.2020, 7:26, Новости дня

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

«В соответствии с программой госиспытаний «Циркона», в начале января текущего года «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что «дальность полета «Циркона» превысила 500 км».

Собеседник также сообщил, что испытания «Циркона» с морских носителей в 2020 году будут продолжены.

«После завершения программы испытательных пусков с борта «Адмирала Горшкова» запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок», – сказал источник.

Напомним, в январе главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.