«Адмирал Горшков» провел первые стрельбы «Цирконами»

27.02.2020, 7:26, Новости дня

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

«В соответствии с программой госиспытаний «Циркона», в начале января текущего года «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что «дальность полета «Циркона» превысила 500 км».

Собеседник также сообщил, что испытания «Циркона» с морских носителей в 2020 году будут продолжены.

«После завершения программы испытательных пусков с борта «Адмирала Горшкова» запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок», – сказал источник.

Напомним, в январе главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Массовые шествия и молебны в защиту Сербской церкви состоялись в Черногории

05.02 / Путин сказал, в какой сфере ждет от Мишустина прорыва

26.02 / Эксперт объяснил беспечность США в вопросах ПРО

10.02 / «Поринай». Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео

05.02 / Отказ от рукопожатия и разорванные бумаги. Почему возник конфликт Пелоси и Трампа в Конгрессе

07.02 / Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

22.01 / Чернышенко объявил задачу Минспорта по восстановлению позиций российского спорта

19.01 / Открытая часть церемонии прощания с погибшими в Иране украинцами продлится в Борисполе до 19-00

10.01 / Моряки пропали с баржи на Камчатке

29.01 / Зурабишвили в ПАСЕ: Грузия примет российскую делегацию, несмотря на протесты своих граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика