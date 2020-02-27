Беспроводные спортивные наушники MPOW Cheetah MBH6 с aptX и IPX5 продаются за 21 доллар

27.02.2020, 7:21, Разное

В сервисе AliExpress можно выгодно приобрести беспроводные наушники под названием MPOW Cheetah MBH6. Речь идёт об очень удобных вкладышах, плотно садящихся в ушной раковине, а их стоимость составляет 21 доллар.

Модель позиционируется как спортивная, поэтому наушники точно нельзя потерять во время бега или интенсивных тренировок из-за нашейного ободка. В связи с наличием специального покрытия, MPOW Cheetah MBH6 защищены от проникновения дождя и пота. Аксессуар используется и как гарнитура для разговора, а управление осуществляется всего тремя кнопками.

Девайс можно подключить к смартфону благодаря Bluetooth 4.1. Что касается батареи, то её емкость составляет 100 мАч, а это позволяет работать устройству более 8 часов на одном заряде. На сегодняшний день наушники стоят чуть более 20 долларов, в наличии пока есть лишь черная расцветка.