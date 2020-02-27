Мнение: Достижения российской экономики признаны… Не россиянами, правда

27.02.2020, 7:08, Разное

Конечно, мы понимаем, что им за границей там виднее. А, главное, отстраненнее.

Институт международных финансов (IIF, Вашингтон, лоббист интересов ведущих мировых банков) выпустил доклад, в котором сообщил, что новые санкции, которые рассматриваются сейчас в Конгрессе (главная — запрет на инвестиции в российский госдолг), будут малоэффективны, потому что российская экономика сейчас в гораздо лучшей форме, чем в 2014 году: плавающий рубль, меньше долгов, в том числе коммерческих, двойной профицит — текущего баланса и бюджета и т. д.. И пугают негативными последствиями для мировых рынков…

Банкиры как-то забыли, что оплачивает всю эту российскую макростабильность простой россиянин — его реальные доходы с 2014 упали на 10% (по последним пересчетам Росстата, меньше, но стоит ли им верить?) и так и лежат на дне. Плюс повышение пенсионного возраста, налогов, бесконечный пенсионный дефолт… В отличном состоянии российская экономика, правда?

А беспокоятся банкиры, конечно, только за свои деньги — IIF идентифицировал 1/5 нерезидентов, которые вложились в рублевые ОФЗ: более половины их — американские компании. Не хочется им лишаться колоссальных доходов с российского рынка (+выгоды от укрепления рубля). Вот и нахваливают они российскую макростабильность.

А выглядит эта макростабильность так: за счет бедности простых россиян она обеспечивает сверхдоходы американским банкирам. Им это нравится…