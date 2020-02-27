Благодаря высказываниям Путина западная пресса вспомнила имя Ленина

27.02.2020, 7:06, Новости дня

В иностранной прессе заявления Владимира Путина на прошедшей встрече разобрали на цитаты.

Азиатских журналистов, в частности, зацепило напоминание президента о том, кто штурмовал Берлин и чей флаг развивался над Рейхстагом. Издания сосредоточились на том, что РФ будет противостоять попыткам украсть победу СССР над нацистской Германии, в том числе и в тексте Конституции, передает "Россия 24".

К исторической части обратились и представители североамериканской прессы. Канадцы, в частности, обратили внимание, что дата, выбранная для голосования по поправкам в Конституцию России, совпадает со 150-летним юбилеем Владимира Ленина. И задались вопросом — не совпадение ли?

В американской прессе, в частности в издании Associated Press и The Washington Post, также обратили внимание на выбранную дату и в свою очередь, решили напомнить, что действия Ленина не раз подвергались критике со стороны Владимира Путина.

Не обошлось и без привычных для американских СМИ-домыслов. Financial Times, к примеру, заявила, что голосование, назначенное на 22 апреля, ни что иное, как попытка обеспечить общественную поддержку изменениям, которые могут позволить президенту продлить свое правление.

 



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