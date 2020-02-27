Комплексы «Ярс» прибыли в Алабино для подготовки к параду Победы

27.02.2020, 7:06, Новости дня

Мобильные ракетные комплексы "Ярс" прибыли в подмосковное Алабино.

Колонна техники примет участие в подготовке к параду в честь 75-летия Победы на Красной площади.

Машины выехали из Ивановской области и преодолели более четырехсот километров. Часть пути пролегала по МКАДу. Этот отрезок для водителей ракетных комплексов считается сложным, поэтому "Ярсы" специально ехали ночью, когда автомобилей на дорогах меньше, сообщает "Россия 24".

Всего в Параде на Красной площади примут участие около 15 тысяч человек и почти 400 единиц военной техники, включая авиацию.



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