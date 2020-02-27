Небензя: США игнорируют предложение России ввести мораторий на ДРСМД

27.02.2020, 7:06, Новости дня

США и их союзники игнорируют предложение РФ ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постпред РФ Василий Небензя. По его словам, подобные действия только подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями Москвы, сообщает "Россия 24".

Говоря о другом договоре — "О сокращении стратегических наступательных вооружений", дипломат отметил, что РФ все еще ждет ответа от США на предложение продлить соглашение без предварительных условий



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / 500 человек эвакуировали на юге Москве из-за пожара

12.01 / Россия обещала всегда помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции

26.02 / Прием окончен: распивавших шампанское врачей уволили

08.01 / Авиабаза США на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

24.02 / Лазерным оружием оснастят российскую армию и флот

24.01 / В восприятии кредиторов риск на работу в Украине по сравнению с январем 2019 года снизился в два раза. Это мощный сигнал для «толстосумов»

18.02 / Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Сотникову госпитализировали в Москве

09.02 / Андрей Свечников принес «ураганам» победу над «золотыми рыцарями»

22.01 / Президент Швейцарии пообещала приехать в Киев по приглашению Зеленского

17.01 / В Москве решили открыть платные парковки еще на 80 улицах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика