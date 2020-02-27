«Джиро д’Италия»-2020 под угрозой: виноват COVID-19

27.02.2020, 7:06, Новости дня

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об угрозе отмены престижной шоссейной веломногодневки "Джиро д'Италия" 2020 года. Главной причиной возможной отмены является коронавирус, активно распространяющийся по Италии.

"Текущая ситуация с коронавирусом, само собой, имеет последствия с точки зрения организации спортивных и культурных мероприятий в разных регионах мира, в числе которых и соревнования в международном календаре UCI в Италии, — говорится в заявлении организации. – В настоящее время невозможно предсказать в среднесрочной перспективе, будут ли он проведены или нет, учитывая скорость распространения вируса по Тоскане, Лигурии и на Сицилии".

"Джиро д'Италия" должен стартовать девятого мая в Будапеште. Многодневка продлится до 31 мая, когда финиширует в Милане. Гонка имеет вековую историю – "Джиро" проводится с 1909 года, и единственными периодами, когда она не проводилась, были времена мировых войн.



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