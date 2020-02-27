«Не превращайте политику в шоу»: Наталья Поклонская высказалась по поводу звезд в Госдуме

27.02.2020, 7:04, Разное

Наталья Поклонская высказалась по поводу звезд в Госдуме. По мнению депутата, такой ход событий может привести к тому, что в скором времени съёмки «Голубого огонька» будут проходить в здании парламента.
Не так давно певица Валерия сделала заявление о том, что собирается создать партию «Сильные женщины», главной целью которой станет борьба с домашним насилием и отстаивание прав соотечественниц. Примерно в это же время Сергей Шнуров изъявил желание возглавить список «Партии Роста» в ходе следующей избирательной кампании. Это натолкнуло Наталью Поклонскую на мысль о том, что скоро в парламенте количество знаменитостей будет только увеличиваться. Депутат Госдумы посвятила этой теме недавний пост на своей странице в Instagram. В нём она назвала возможных кандидатов в депутаты, среди которых Анастасия Ивлеева, Элджей, Алёна Водонаева, Никита Джигурда, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и многие другие. Поклонская считает, что, если артисты и правда начнут массово идти в политику, это может привести к тому, что съёмки «Голубого огонька» будут проходить в Госдуме.

«Конечно, решать и выбирать людям, но совсем в шоу не надо политику превращать!» — объяснила депутат. Она также уточнила, что не хочет обижать артистов, но каждый должен заниматься своим делом. Интернет-пользователи не разделили точку зрения Поклонской. Многие вспомнили, что такая практика не является новой для законодательной власти. Яркими тому примерами стали Кобзон и Валуев.



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