Мнение: Коротко по Идлибу. 26.02.2020

27.02.2020, 6:59, Разное

Коротко по развитию сражения в Идлибе.

26 февраля стороны продолжили делать то, чем занимались последние дни.

Боевики при поддержке турок давали на фронте под Саракибом.

Сирийская Армия занимала десятки населенных пунктов в Южном Идлибе.

После того, как вчера САА взяла Кафр-Набл и Хазарин (не считая кучи поселков), сегодня САА заняла еще порцию населенных пунктов в горных районах Завии, включая город Кафр-Овейд (впрочем, на вечер боевики заявляли, что смогли выбить сирийцев из города и полного контроля у САА там нет). В результате, оставшаяся под контролем боевиков территория в Южном Идлибе превратилась в узкий выступ, вытянутый на юг от Джиср-аль-Шугура. Очевидно, что сирийцы намереваются выйти к границам провинции Латакия и отрезать этот выступ, освободив еще несколько десятков населенных пунктов.

Боевики по Саракибом сегодня были заняты взятием Афеса к северу от Саракиба. После обеда они выбили сирийцев из Афеса и смогли взять под огневой контроль кусок трассы М-5 в районе Дувейра. Атаки боевиков на Джабас были отбиты. Контратака на Афес во второй половине дня результатов для САА не имела.

Тут для сирийцев вырисовывается оперативный кризис, так вырисовывается охват Саракиба с севера, а трассу М-5 снова проблематично использовать. Стоит отметить, что турки поразили 1 сирийский танк из своего обсервационного поста к югу от Саракиба.

Также сирийцы потеряли 2 или 3 танка в боях за Афес. Так же в районе Найраба и Саракиба сегодня погибли еще двое турецких солдат. ВКС РФ и ВВС Сирии сегодня уже традиционно бодро насыпали по всей линии наступления боевиков, которые пытались обстреливать их ПЗРК, но все пуски были неудачными.

Можно ожидать, что завтра боевики продолжат нажимать под Саракибом, а САА продожит освобождать Южный Идлиб. За время параллельных действий боевики смогли отбить у сирийцев 6 поселков и потеряли около 50 населенных пунктов, включая несколько городов.

Вполне очевидно, что соотношения явно не в пользу боевиков, но как представляется, что как минимум часть Южного Идлиба боевики уже списали и делают ставку на блокирование М-5 и захват Саракиба.

Стоит отметить, что Эрдоган сегодня снова угрожал выбить САА за линию турецких обсервационных пунктов.

В Дамаске заявили, что не боятся турецких угроз и будут продолжать наступление. Очевидно, что Дамаск пользуется поддержкой России, которая на днях ясно дала понять, что наступление должно продолжаться.

Обе стороны подтягивают силы на идлибский фронт.

До переговоров Путина и Эрдогана еще неделя.