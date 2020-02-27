За сутки жертвами коронавируса в Китае стали 29 человек

27.02.2020, 6:58, Новости дня

В Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек, следует из сообщения госкомитета по здравоохранению страны.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 тыс. 497 подтвержденных случаев заражения, из больниц выписаны 32 тыс. 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тыс.744 человек, передает РИА «Новости».

За сутки было зарегистрировано 29 погибших от вируса, 433 заразившихся и 2 тыс. 750 выздоровевших, за это же время в провинции Хубэй зарегистрированы 409 новых случаев заражения, 26 человек скончались.

Напомним, глава Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявила, что клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в США примерно через два месяца, применение – через год.



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