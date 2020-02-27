Личное: Ненормальная привязанность к нему

27.02.2020, 6:50, Разное

Женщины-Спасательницы — это вредительницы своей жизни.

Они вроде и сами это понимают, но считают, что это у них от доброты.

А на самом деле доброты в Спасательницах нет. Они смотрят на всех сверху вниз и не хотят осознавать свою зависимость.

Все время считают убогими других, особенно того мужчину, в которого вцепились.

Сегодня только в ленте прочитала комментарий женщины, что мужчины — пугливые воробьи. Вот так и думают Спасательницы.

И истории их самые печальные поэтому.

elbra04

Здравствуйте, Эволюция.

Познакомилась с Вашим блогом не так давно и в настоящее время это спасение для меня. Мне около сорока и трое детей. Первый от офф. брака с мирным разводом и двое от последних отношений, которые длились пять лет и закончились несколько месяцев назад. Разрыв болезненный.

Отношения начали, когда он был в браке с тремя детьми, а я в разводе. Было стыдно и жаль его супругу, но оправдывала себя тем, что любой брак может подойти к концу, к сожалению, и, если человек решил развестись, то есть для этого причины.

(Ну вот здесь она уже спасает его жену. Очень жалеет ее, очень стыдится якобы. А на самом деле, достала щипцы и тянула его, поэтому он развелся под давлением и вскоре к жене вернется)

Он был при серьезной должности, очень умный и ответственный, поэтому верила всему, что говорил. Опыта общения с женатыми до этого у меня и в моем окружении не было.

(Здесь же видно ее щипцы? Верила всему, что он говорил. А обещать ему приходилось много. Спасательницы никогда не рефлексируют свои щипцы)

В материальном плане и с жильём у меня всё было в порядке, в опекуне я не нуждалась. Влюбилась в Характер, ум, чувство юмора. Он человек особенный, заметный и внешностью и харизмой. Я симпатичная с хорошей фигурой. Он был очень влюблён, хотел ребёнка.

(Спасательницы считают, что не нуждаются в опекунах, поэтому вцепляются намертво. Не понимают, что кроме материальной нужды, есть еще эмоциональная зависимость, поэтому приклеивают свою самооценку вместе с короной к партнеру)

Через какое-то время признался супруге и ушёл. Стали жить у меня. Вернулся в семью через пару месяцев. Я сначала цеплялась, но смогла обрубить и уехала с подругой на отдых, радуясь, что история с таким грузом закончилась, но спровоцировала тем самым его развод. Не специально.

(Даже здесь, когда он ее бросил, он делает вид, что радуется разрыву. Убитая рефлексия. Если вы себе врете, значит вы себе самый лютый враг. На ее счастье жена его сама подала на развод или выгнала его. Дальше очевидно, что инициатива была жены)

Дальше стали жить вместе, но что-то пошло не так… Он очень скучал. Получил запрет на знакомство детей со мной, моим ребёнком и посещение ими нашего дома (жили у меня).

Общение его с ними происходило у них дома. Бж придумала теорию параллельных жизней, которые никогда не должны были пересекаться. Этой теории придерживалась все пять лет, ровно до нашего разрыва, после которого дала согласие на знакомство детей наших и их.

(Она очень жалела бж когда-то, но сама родила ему двух детей, не став ж. Вы видите, какое влияние на это оказала ее корона?)

Понятно, что ежедневные посещения детей на их территории не укрепляли наши отношения. Он тосковал, но просил подождать. За эти годы он возвращался к бж, потом уходил в никуда подумать, возвращался ко мне, опять уходил уже от меня, чтобы «забыть». Снова возвращался.

(Дальше она все время дралась с ним щипцами и скалками. Но корону Спасательницы не снимала. Очень жалела его)

Параллельно случился резкий взлёт и падение на работе. И в его жизнь ворвался алкоголь. О том, что он алкоголик, а не мужчина в кризисном возрасте, я поняла у психолога, к которому обратилась после родов первого ребёнка, чтобы собраться в кучу от того, что происходило. В беседе стало очевидно, что он алкоголик, с запойными стадиями.

(Он столько лет не пил. Но Спасательнице удобно считать его алкашом, так она может объяснить, почему у них не получается совместная жизнь. Хотя когда он не пил, но постоянно пытался вернуться к жене)

Я стала «спасать», но делать это в состоянии «коврика» значит позволить творить с собой то, что потом вспоминать невыносимо стыдно. В какой-то момент смогла только запретить употреблять дома и приходить в пьяном виде. Несколько раз выгоняла с вещами. Сразу приходил, просил помочь и я сразу соглашалась.

(Здесь она воображает себя строгой домоправительницей)

Последний год прошёл на сухую — поставила ультиматум. Но на подшивке все лечение закончилось, как и признание себя алкоголиком. В это время я родила второго ребёнка, а у него погиб брат. Это была и есть огромная потеря для него. Очень боялась, что сорвётся, старалась не трогать. Было сложно. Он занимал свой день до самой ночи разными делами, много поручал мне в дополнение к быту и детям. Появилось раздражение, мерещились моё недоверие и корысть.

(Вот что плохо в таких женщинах. Они любыми путями стараются удержать мужчину, готовы рожать сколько угодно детей, без брака, но совершенно не видят нижней роли, считают себя сверху, «запретила», «выгоняла», «поставила ультиматум». Из-за внешнего гонора не видят реальной ситуации и поэтому не могут ее разрулить)

Я и, правда, ему не доверяла полностью, понимала, что он болен и расслабиться не могла. Доверие к нему как к человеку и партнеру пропало, потому что мне часто приходилось оставаться одной (во времена запоев) со своими и его проблемами и делами. Но Вера и Надежда была.

(Она не доверяла ему, потому что он с ней никогда нормально не жил, постоянно ходил к жене. И не женился. Но она сваливает недоверие на его запои)

Перед разрывом отдыхали у его родителей и сильно ругались. Было видно что я его раздражаю, родители, понятно, были этим недовольны, Но с собой ничего уже не делала. Своё эмоциональное состояние тогда вспоминаю с ужасом — я не справлялась ни с чем, понимала что все рушится.

Ещё были ссоры из-за моего сына. Сильные. В общем, несмотря на отсутствие алкоголя, жизнь легче не стала и однажды после сильной ссоры он скрылся в ночи.

(На самом деле, когда он выпивал, он относился к ней намного лучше, просил прощения, приставал. Все пьяницы с похмелья чувствуют себя виноватыми. А вот когда он не пьет, она его бесит. И раньше и теперь)

Убежал в новую квартиру, в которую планировали переехать, где снова начал пить. За эти месяцы с расставания я липла с просьбами вернуться, соглашалась со всеми обвинениями. Он стоял в позиции сверху — люблю, но мне нужен покой, время и куча претензий и обвинений.

Манипуляциями удалось уговорить на лечение и через несколько недель поведение изменилось, да и я умолкла. С детьми не напрягала совсем, общение только по желанию. Он стал нежным и заботливым, часто приезжал к детям, но сидел со мной. Я поверила в возвращение, но… Резкая перемена в настроении, дистанцирование, обвинения. Для меня это было неожиданно и сдержать себя не смогла. Ревела, ругалась, умоляла- всё самое некрасивое я сделала.

(Когда она снимает корону ненадолго, она начинает умолять его не уходить. Но все равно считает, что это она так его спасает и лечит. Спасала бы себя и лечила бы себя лучше. Он здоров и спасать его не нужно)

Потом я узнала, что он сорвался. Почему и как для меня загадка. Но с тех пор, а это пара месяцев сплошные качели и у него и у меня. Я вышла на работу после нескольких лет перерыва, выгляжу хорошо. Он стал появляться со всякой ерундой, делать комплименты, пытался обнять, поцеловать, стал говорить что любит. Я несколько раз срывалась и просила дать нам шанс, если есть любовь.

(Он сорвался с ее крючка, как она этот крючок понимает. Хотя на алкоголь ей валить проще)

Начать строить, а не страдать, но ответ неизменный — я тебе не доверяю, мне нужен покой.. А недавно узнала, что он ходит везде с женщиной или девушкой. Я рассыпалась. Спросила напрямую -подтвердил, мол, ничего серьёзного, для досуга.

Ругалась, попросила больше не приходить на работу, не говорить о своей «любви». Сама попала в полную задницу. Через пару дней пришёл ко мне домой поговорить. Суть монолога такая: тебя люблю точно, очень жаль, что так вышло, но жить не готов, любишь ли ты меня. Я молчала, от вопроса про любовь уклонилась. Нервничал. Когда уходил, пытался поцеловать, но не разрешила. Очень сожалел. Единственное, что сказала ему это про необходимость лечения. Он согласился.

(Он и сам пить не хочет. Она думает, что это она его лечит, а он и без нее так же бросал бы пить)

Всё это время он выпивает, с детьми почти не видится. Понимаю, что, скорее всего, эта история для меня закончилась, что это человек с аддикцией и добровольно стремиться обратно в отношения с таким человеком = приговор для себя и детей.

(Он ее окончательно бросил, сказал, что жить вместе не будет, нашел другую девушку. А она примеряется, нужен он ей или не нужен. И поэтому как только появится малейшая возможность, будет тянуть назад. Не хочет увидеть, что ее бросили, думает, что отказалась сама. Понятно, как это держит ее в ситуации?)

Но какая-то ненормальная привязанность к нему, к тому каким он был и полюбил меня, Надежда на его выздоровление не дают выбраться.

(Корона ей не дает выбраться. Понимаете, каким образом корона Спасательницы выращивает зависимость?)

Стараюсь,но накрывает дикая тоска, воспоминания, жалость к детям.

(Теперь она и детей спасает. Кого угодно, но не себя)

Постоянно качает, два дня на крыльях, потом опять провал. На работе пока застой, я заштатный работник (должность сократили) в поисках работы.

Дети и дом моя отдушина, сблизилась с родителями.

Но почти каждый день, каждое занятие сопровождается мыслями о прошлой жизни, об этой неудаче. Написала, потому что очень хочу стать здоровой, радоваться этой новой жизни как можно скорее.

(Только в последней строчке у нее появилась здравая мысль, что больна она, а не мужчина, лечить и спасать надо себя)