В партии Зеленского захотели видеть премьером Украины Богдана

27.02.2020, 6:44, Новости дня

Сергей Тигипко не рассматривается в качестве кандидата на пост главы правительства Украины, партия «Слуга народа» хочет видеть на этой должности Андрея Богдана, сообщил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии Евгений Шевченко.

Комментируя отказ от кандидатуры Тигипко, Шевченко заявил, что «точно знает», так как «был инсайд». Он заявил, что «Тигипко точно уже не рассматривается», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Прямой».

Как сообщил Шевченко, «фракция готова поддержать только одного кандидата на сегодняшний день – Андрея Богдана». Депутат заявил, что «общался со многими людьми фракции», они «все бы поддержали» Богдана.

«А кого предложит президент – это второй вопрос. Говорить, кто будет – я не знаю», – сказал Шевченко.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что кандидатура Сергея Тигипко «на 99%» согласована для занятия поста премьер-министра.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства.