Мнение: О крайних сроках, оставшихся России

27.02.2020, 6:32, Разное

Сколько лет у России в запасе? Сколько лет ей осталось?

Одно дело, когда об этом рассуждает украинский политик, который спит и видит, как распалась #Россия. И совсем другое – прогнозы российских чиновников, чья логика совсем иная: охранительная. То есть, умеренно-консервативная.

Так о каких же сроках говорят те, кто вроде бы кровно заинтересованы в сохранении и продолжении?

К таким разговорам, впрочем, нужна пара небольших оговорок. И дело даже не в том, что любые прогнозы – занятие априори неблагодарное, особенно в быстро меняющемся мире. Оговорить необходимо базовые вещи. Что сохраняется, например, текущая структура экономики с высокой долей нефтегазового сектора. И что в перспективе не предвидится ни мировых войн, ни великих революций. Инерционный сценарий выбирается в качестве основного.

Тогда понятно, в общем, что срок для России напрямую зависит от времени, в течение которого будет преобладать – в глобальном масштабе – нынешняя, углеводородная #экономика. Собственно, на этот момент и обратил внимание украинский «эксперт», нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, «Россия находится в сложном положении. Определённое время она держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на #нефть и газ…», – считает представитель Украины.

В первую очередь, разумеется, на нефтяной #рынок всё внимание. На баланс спроса и предложения – здесь ОПЕК пока никак не удаётся выравнять ситуацию. По прогнозам Rystad Energy, в I квартале этого года производство будет выше спроса на 700 тыс. баррелей в сутки. Во II квартале избыток нефти увеличится на 1,3 млн. баррелей в сутки, если добыча не будет снижена более масштабно, чем предусматривают действующие соглашения в рамках картеля.

А в долгосрочном плане, конечно, смотреть надо на новые технологии, которые угрожают радикально поменять status quo.

По прогнозу от Boston Consulting Group, к 2025 году около трети продаваемых машин в мире будут электромобилями, к 2030 году этот показатель будет уже чуть больше 50%. Это серьёзно, качественно сократит спрос на моторное топливо. Со всеми вытекающими последствиями для нефтяного рынка и для выручки нефтяных держав.

То есть, нефтяные доходы начнут ощутимо падать уже в следующем десятилетии. Что, бесспорно, станет сложным испытанием для России, бюджет которой от них зависит минимум на треть. «Возможно, мы ещё увидим её (России – А.Н.) развал», – мечтательно прогнозирует Алексей Данилов.

Тем не менее надо учесть, что по всем прогнозам будет расти и рынок машин в целом, особенно в третьем мире (Индия, Африка): где-то на треть к 2030 году. Так что потребление нефти в автомобильном секторе все равно останется значимым. Кроме того, есть большой и также растущий сектор специального, морского, авиационного транспорта, куда электродвигатели придут еще не скоро.

«Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», – прогнозирует российский министр энергетики Александр Новак. Это и можно в первом приближении считать верхней планкой отпущенного России срока на то, чтобы успеть перестроить своё хозяйство.

Вот только есть один нюанс. За предыдущие два десятилетия соскочить с «нефтяной иглы» толком не удалось. Зависимость российских финансов от углеводородного экспорта сейчас хотя и ниже, чем на пике нефтяных цен, но всё же заметно выше, чем в самом начале нулевых.

Так где гарантии, что за оставшиеся 20 лет эту задачу всё же удастся решить без риска банкротства по венесуэльскому сценарию или «развала» по советскому?