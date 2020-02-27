Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

27.02.2020, 6:30, Новости дня

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.

Речь идет о статье бывшего главного редактора издания, в которой он сообщил о сговоре администрации Трампа с Кремлем.

Целью сделки якобы было не допустить победы Хилари Клинтон на выборах 2016 года. Как утверждалось, Москва в обмен на помощь должна была получить от Вашингтона новую пророссийскую внешнюю политику.

Юристы предвыборного штампа президента утверждают, что издание было в курсе ложности данных заявлений, но опубликовало их намеренно, чтобы навредить Трампу и его команде в преддверии президентских выборов 2020 года, передает "Россия 24".

Точная сумма, указанная в иске, не озвучивается, но речь идет о миллионах долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Погода выходных: февраль начнется с оттепелей

05.01 / Парламент Ирака потребовал вывести из страны войска США после убийства Сулеймани

16.02 / Поклонская призвала Зеленского «не засматриваться» на Крым

31.01 / Турция решила построить военную базу недалеко от Триполи

11.02 / Счетная палата опубликовала план на 2020 год

09.02 / Совет Европы разочаровал Украину

12.02 / Симоньян пригласила на работу в RT таксиста из видео с буйной пассажиркой

10.02 / Приемная мать избила ребенка за неправильное написание буквы «Ж»

31.01 / Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

25.02 / ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика