Сарри: в Италии у «Ювентуса» было бы два пенальти, но в Европе судят иначе

27.02.2020, 6:30, Новости дня

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского "Лиона" посетовал на разные стили судейства в Италии и Европе.

"В Италии в ворота нашего соперника были бы назначены два пенальти – за фолы на Роналду и Дибале, — негодует наставник "Старой синьоры", слова которого приводит Calcionapoli24. – В Европе же судят не так, как в Италии, и мы вынуждены к этому адаптироваться".

Напомним, что "Ювентус" проиграл "Лиону" минимально – 0:1. Это поражение стало для туринцев первым в Лиге чемпионов с апреля 2019 года, когда их обыграл "Аякс". Теперь Роналду и компании предстоит провести ответный матч против "Лиона" в родных стенах.

Встреча состоится 17 марта на стадионе "Альянц".



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