Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 52 долларов

27.02.2020, 6:26, Новости дня

Впервые с декабря 2018 года цена барреля нефти Brent опустилась ниже 52 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.31 мск, стоимость майских фьючерсов снизилась до 51,99 доллара за баррель (на 1,52%), передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что нефть Brent впервые с начала года опустилась ниже 53 долларов за баррель.

Напомним, активность коронавируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру.



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