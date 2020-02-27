Найдена связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и материальным достатком человека

27.02.2020, 6:21, Разное

Учёные из Центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны рассказали о связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и достатком человека. Информацией об этом поделился интернет-ресурс EurekAlert.
Учёные провели исследование, которое позволило им объяснить, почему люди с небольшим доходом часто имеют заболевания сердца, а также, какую роль в этом играет количество сна. Участниками эксперимента стали 111 205 человек. Их социальный статус специалисты условно разделили на высокий, средний и низкий. Кроме того, были собраны истории болезней сердечно-сосудистой системы из медицинских карт испытуемых.

Учёные также выяснили, сколько времени каждый участник исследования отводил на сон, и поделили их на три группы. В первую попали люди с нормальной продолжительностью сна — около 6,5-8 часов. Во второй оказались те, кто спал более 8 часов (долгий сон). Участниками третьей группы стали те, кто спал менее 6 часов (короткий сон). В ходе эксперимента специалисты установили, что мужчины с небольшим доходом и низким социальным статусом чаще страдают от ишемической болезни (13,4% случаев). По мнению специалистов, так происходит из-за тяжелой работы и постоянного шума и стресса.



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