Посольство РФ: осужденному в США Ярошенко требуется срочная медицинская помощь

27.02.2020, 6:06, Новости дня

Дипломаты посольства РФ в США просят оказать срочную медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.

Сообщается, что состояние Ярошенко резко ухудшилось, передает ТАСС. В ближайшее время российские дипломаты посетят осужденного в тюрьме.

Ярошенко был приговорен американским судом в 2011 году к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его якобы уличили в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

 



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