10 самых ненадежных автомобильных брендов 2020 года

27.02.2020, 6:06, Новости дня

Эксперты портала JD Power назвали 10 самых ненадежных брендов автомобилей в 2020 году. Для составлений рейтинга они опросили 36 555 владельцев автомобилей модельного ряда 2017 года. По результатам опроса они оценили надежность автомобилей спустя три года использования.

Составители рейтинга отмечают, что в целом число заявленных проблем за последние годы снизилось, однако ряд брендов по-прежнему отстает от лидеров.

Ниже мы расскажем о 10 самых ненадежных автомобильных брендах 2020 года, согласно JD Power.

10. Subaru

Этот японский бренд занимает десятую строчку рейтинга ненадежных автомобилей. Согласно опросам, число заявленных проблем на 100 автомобилей достигает 154.

9. Infiniti

Еще один японский бренд — Infiniti – занимает девятое место в рейтинге. На 100 автомобилей этой марки приходится 155 заявленных проблем.

8. Dodge

Американский бренд Dodge занимает восьмое место. Согласно опросам, на 100 автомобилей этого бренда приходится 158 заявленных проблем.

7. Jeep

На седьмом месте – еще один американский бренд, Jeep. Здесь на 100 автомобилей заявлено 159 проблем.

6. Fiat

Итальянский бренд Fiat занимает шестое место в рейтинге. На 100 автомобилей этого бренда приходится 160 проблем.

5. GMC

Под этим брендом продаются грузовики, внедорожники, фургоны и пикапы. Казалось бы, подобные автомобили должны отличаться надежностью. Однако на 100 автомобилей бренда GMC приходится 162 проблемы.

4. Volvo

Многие считают бренд Volvo синонимом высокого качества и надежности. Однако это не совсем так. Согласно опросам, на 100 автомобилей Volvo приходится 185 проблем.

3. Jaguar

Jaguar входит в топ-3 самых ненадежных брендов 2020 года. На 100 автомобилей Jaguar приходится 186 проблем.

2. Chrysler

Американский бренд Chrysler оказался на втором месте среди ненадежных брендов 2020 года. На 100 автомобилей приходится 214 проблем, говорится в отчете JD Power.

1. Land Rover

Самым ненадежным автомобильным брендом оказался Land Rover – 220 проблем на 100 автомобилей.