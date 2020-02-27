Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Акапулько

27.02.2020, 6:06, Новости дня

Российская теннисистка Анастасия Потапова завоевала путевку в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько. В матче второго круга она одержала победу над немкой Татьяной Марией.

18-летняя россиянка, имеющая 97 номер в рейтинге WTA, взяла верх над своей соперницей по итогам двух сетов, выиграв каждый из них с одинаковым счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Теперь Анастасия вышла в 1/4 финала, где ее соперницей стала канадская теннисистка Лейла Фернандес, обыгравшая в своем матче японку Нао Хибино (6:3, 6:0). Матч Потапова – Фернандес состоится 28 февраля.



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