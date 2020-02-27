Мнение: Реклама хип-хопа?

27.02.2020, 6:05, Разное

Кто такой Элджей? Что он вытворяет на своих концертах, на которые даже установлен возрастной ценз?

Знать не знал ни Элджея, ни тем более его песенок. Но возникло  желание узнать, что это за хип-хоп «фрукт», когда прочитал, что министерство образования Свердловской области распространило письмо, в котором заявило о «серьезной угрозе общественной безопасности» из-за концертов хип-хоп исполнителя Элджея.

Дословно: «В настоящее время серьезной угрозой общественной безопасности продолжает оставаться активная пропаганда деструктивного поведения, осуществляемая популярными в молодежной среде музыкальными исполнителями. Одним из популярных музыкальных исполнителей, творчество которого содержит произведения, причиняющие вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, содержит признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, является артист, выступающий под артистическим псевдонимом «Элджей».

Правда что ли, что Элджей так опасен? Или  Элджей коррумпировал чиновников, чтобы они его так оригинально отрекламировали?

На снимке: вроде бы Элджей, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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