Отцы и дети: Названы сыновья и дочери звёзд, растущие «копиями» звёздных родителей

27.02.2020, 6:04, Разное

Нередко дети с возрастом приобретают всё большее сходство с родителями, и «звёздные» семьи в этом случае не исключение. «Копии отцов и детей» есть как в отечественном, так и в зарубежном шоу-бизнесе, и этому существует множество примеров.
В первую очередь стоит отметить сына легендарного музыканта Джона Леннона Шона. Их порой не могли различить даже близкие люди, а особенно сходство проявлялось, когда отец отращивал волосы. При этом сын исполнителя даже родился с ним в один день и точно так же посвятил свою жизнь музыке. Копией матери называют и дочь актрисы Риз Уизерспун Аву, рождённую в браке с Райаном Филиппом. Девушке сейчас 20 лет, она хорошо разбирается в модных тенденциях и даёт советы именитой родительнице при выборе нарядов для очередного торжества. Ещё один пример – сын Боба Марли Зигги. Он продолжил карьеру отца, но в отличие от него сумел добиться признания при жизни. Наследник американского актёра Клинта Иствуда Скотт мечтал об актёрской профессии, но не хотел, чтобы в карьере ему «содействовало» имя отца, а потому на кастингах регистрировался под фамилией матери, что, впрочем, ему редко помогало из-за внешней схожести с родителем. Дочь Синди Гербер Кайю часто путают с матерью, что очень злит манекенщицу, считающую, что между ними нет практически ничего общего.


Среди отечественных «отцов и детей», отличающихся невероятным сходством во внешности, можно отметить Аллу-Викторию и Мартина Киркоровых. С отцом у них практически идентичные глаза и общие черты лица, а кроме того дети нередко подражают его манере поведения. Очень похожа на мать дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман. Девушка планирует посвятить жизнь творческой профессии и уже попробовала себя в качестве модели и актрисы. 10-летняя дочь бессменной ведущей Ксении Бородиной Мария весьма схожа с матерью. Она увлекается танцами, гимнастикой и модой, делая определённые успехи, которыми нередко хвастается в соцсети родительница.



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