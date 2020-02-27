Наука: Клауструм у рептилий. Сознание?

27.02.2020, 5:56, Разное

Клауструм (ограда) – небольшая область в мозге млекопитающих, имеющая множество проекций к другим структурам мозга, но не имеющая четко определенной функции. Френсис Крик считал, что именно в ней заключено сознание.

В своей статье, опубликованной в Nature, исследовательская группа из Германии обнаружили эту структуру у рептилий. Насчет сознания сказать сложно, но в процессе сна она точно участвует.

Гомологичная клауструму структура у австралийской бородатой агамы (Pogona vitticeps) была выявлена с помощью методов транскриптомики и вирусной детекции. Как было показано, он участвует в генерации остропиковых волн во время медленноволнового сна, характерных для рептилий. Однако повреждение этой области не приводило к полному нарушению процесса сна, а только лишь к исчезновению пиков определеной частоты. Значит, он не вовлечен в глобальную генерацию ритмов. Затем исследователи показали то же самое у черепахи – тоже рептилии, но эволюционнно довольно удаленной от ящериц.

Клауструм (CLA) у агамы

При стимуляции клауструма у рептилий, они демонстрировали повышение сонливости. Сложно сказать, что именно это значит, ведь избирательно простимулировать клауструм у млекопитающих слишком трудно. А это было бы полезно для сравнения его роли в мозговой деятельности различных таксонов.

Пока что ученые установили эти эффекты, а также уточнили множество проекций этой структуры мозга у двух эволюционно разных рептилий. Эти данные говорят о том, что клауструм является гораздо более древней мозговой структурой, чем предполагалось ранее. Дальнейшее направление работы исследовательской группы связано с уточнением его функций в когнитивных и поведенческих процессах.