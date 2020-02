Наука: Длительный прием высоких доз ибупрофена влияет на фертильность мужчин

27.02.2020, 5:56, Разное

Длительное применение нестероидного противовоспалительного препарата ибупрофен в высоких дозах связано с повышенным риском развития проблем с фертильностью у мужчин. Об этом говорится в исследовании ученых из Копенгагенского университета.

Результаты эксперимента, в рамках которого 31 здоровый мужчина принимал ибупрофен в течение шести недель, показали, что препарат нарушил выработку мужских половых гормонов и привел к состоянию, обычно наблюдаемому у пожилых мужчин и курильщиков.

Среди участников 18–35 лет, принимавших ибупрофен в течение двух недель в дозировке 600 мг дважды в день, было отмечено развитие так называемого компенсированного гипогонадизма, представляющего собой недостаточность яичек, которая сопровождается снижением уровня половых гормонов и характерными клиническими проявлениями, сообщили исследователи.

Несмотря на то, что симптомы расстройства носили умеренный и временный характер, исследователи опасаются, что при длительном применении ибупрофена заболевание может стать постоянным. Это, в свою очередь, может привести к постоянно низкому уровню тестостерона.

«Наша непосредственная обеспокоенность связана с фертильностью мужчин, которые принимают эти препараты в течение длительного времени, – заявил автор работы Дэвид Меберг Кристенсен (David Mоbjerg Kristensen). – Эти соединения являются хорошими обезболивающими средствами, но некоторые пациенты используют их неверно».

При этом авторы исследования отмечают, что ибупрофен может применяться для облегчения острой боли, например зубной, однако предупреждают об опасности применения препарата в течение длительного времени без крайней необходимости.

Результаты предыдущих исследований также показывали, что прием ибупрофена повышает риск развития инфаркта миокарда среди населения в целом, а также может стать причиной патологий во время беременности, в том числе двойной риск выкидыша.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.