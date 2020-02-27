Расследование дела в отношении заказчиков убийства Бориса Немцова продлено до мая

27.02.2020, 5:30, Новости дня

Адвокат Вадим Прохоров​​​ сообщил, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, передает РИА Новости.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Пятерых участников убийства суд приговорил к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

В розыске находится предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов. Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается.

По мнению адвоката, следователи изучают биллинги, проводят следственные действия, но не продвигаются дальше.

Прохоров рассказал, что следствие так и не предъявило заочное обвинение Руслану Геремееву, у которого работал водителем находящийся в розыске Руслан Мухудинов.

Местоположение Геремеева не установлено, при том, что "доказательной базы на него больше, чем на некоторых из осужденных".

Прохоров рассказал, что к делу были приобщены адвокатские опросы российского оппозиционера Андрея Пионтковского, проживающего в США, и Ахмата Закаева, по данным которого подготовка к убийству началась еще в конце 2011 года, потом была приостановлена, но в итоге ее возобновили.



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