Против саратовских подростков возбуждено уголовное дело

27.02.2020, 5:06, Новости дня

Суд Саратова арестовал двух подростков, готовивших нападение на школу. По данным следствия, подозреваемые намеревались устроить расправу над учениками и учителями. Задержали их сотрудники спецслужб.

На кадрах оперативной видеосъемки сотрудники ФСБ зачитывают права задержанным подросткам. В схроне, который они оборудовали в одном из старых бомбоубежищ бывшего Саратовского авиационного завода, сотрудники спецслужбы обнаружили обрез из охотничьего ружья. Уже на допросе школьники заявили: "Готовили нападение в одной из школ Саратова. Причина – месть".

— Какое количество людей планировалось убить?

— Мне все-равно, Игорь примерно рассчитывал на 40 человек.

На допросе подростки с пугающим хладнокровием рассказывают о своем плане, которому теперь, к счастью, не сбыться. В нападении, кроме огнестрельного оружия хотели использовать и самодельные зажигательные смеси. Как их изготавливать — узнали в интернете. Учинить расправу планировали уже через несколько месяцев.

— У вас была запланирована дата вашего нападения на школу?

— Число нет, но месяц – да. Это май 2020 года.

Рядом с задержанными на допросе сидят родственники. Услышать предъявленное обвинения они вероятно были совершенно не готовы. Александр, дедушка одного из задержанных, до сих пор не верит в то, что его внук замешан в подобном: "Обрез не знаю, старый — новый. Сейчас будет экспертиза, выяснится рабочий или нет. Не знаю, как и откуда они его там нашли. Я десять лет на этом заводе проработал, не знаю, что есть катакомбы там такие".

Какое учебное заведение девятиклассники выбрали для нападения — неизвестно, но там где они учились, в Саратовской школе номер 14, плохого за подростками не замечали. В деталях теперь предстоит разобраться следователям.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 30, пунктами "а" и "ж" статьи 105 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за приготовление к убийству двух и более лиц, совершенной группой лиц по предварительному сговору", — докладывает старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Саратовской области Надежда Волошина.

Волжский районный суд Саратова арестовал обоих задержанных и отправил в СИЗО на 2 месяца. Расследование дела продолжается.

 



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