Эксперты перечислили главные признаки «развода» в автосалоне

27.02.2020, 5:04, Разное

В автосалонах всегда будут встречаться недобросовестные менеджеры, предпочитающие собственную выгоду, а не интересы клиентов. Специалисты рассказали, каким образом можно распознать «развод» со стороны таких работников.

В некоторых случаях, менеджеры обманывают клиентов уже во время телефонного разговора: они не называют информацию о стоимости или модификациях транспортного средства. Нужно насторожиться, если у машины очень маленький ценник в объявлении, даже меньше, чем у официальных дилеров. Если у покупателя спрашивают, из какого города он собирается приехать, следует также задуматься. Некоторые менеджеры могут предложить ему неликвидный вариант, так как человек, возможно, не захочет возвращаться обратно без автомобиля.

Если человеку настойчиво предлагают купить дополнительные функции за определенную доплату – соглашаться стоит далеко не всегда ввиду невыгодной для покупателя стоимости. Еще один признак недобросовестного менеджера – «маринование клиента», когда его держат в салоне долгое время из-за ошибки в написании договора или другого банального повода.