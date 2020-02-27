Майк Помпео: США никогда не признают Крымский полуостров территорией России

27.02.2020, 4:52, Новости дня

Соединенные Штаты никогда не признают российские притязания на то, чтобы считать украинский Крым суверенной территорией России, и призывают Москву прекратить оккупацию полуострова. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в обращении, которое было опубликовано Госдепартаментом 27 февраля, в шестую годовщину аннексии Россией Крымского полуострова.

«Российская оккупация Крыма и возрастающая милитаризация полуострова являются угрозой нашей общей безопасности. Российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко подавляя критиков из гражданского общества, средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания», — подчеркнул Майк Помпео.

Госсекретарь заявил, что США призывают Россию освободить всех украинцев, незаконно заключенных в тюрьму за их мирный протест, и положить конец нарушениям основополагающих гражданских свобод в Крыму.

«В течение шести лет Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить беззаконие. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям», — говорится в заявлении Помпео.