Южная Корея и США отложили учения из-за коронавируса

27.02.2020, 4:51, Новости дня

В связи с распространением коронавируса Южная Корея и США решили отложить командно-штабные учения, говорится в совместном заявлении военных двух стран.

Сообщается, что «запланированные на данный момент» учения отложены «до дальнейших указаний», передает РИА «Новости».

Как информирует южнокорейский минздрав, в Южной Корее подтверждено 1 тыс. 595 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 12 человек, передает ТАСС.

Уровень эпидемиологической угрозы поднят с третьего «оранжевого» до четвертого «красного».

Напомним, Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Электрический кроссовер Porsche Macan появится в продаже в 2022 году

16.02 / Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

10.02 / Луиджи Ди Бьяджо возглавил СПАЛ

30.01 / Коронавирус распространился на все регионы Китая

14.02 / В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq

26.01 / Названы самые ожидаемые хэтчбеки и купе в 2020 году в России

24.02 / Теннис. Александрова проиграла Анисимовой на старте турнира в Дохе

07.02 / ФАО: мировые цены на продовольствие растут

06.02 / В Анкаре не исключили встречи Путина и Эрдогана

23.01 / Стало известно о запуске работы по расчистке многомиллиардных долгов в ОПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика