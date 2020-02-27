Южная Корея и США отложили учения из-за коронавируса

27.02.2020, 4:51, Новости дня

В связи с распространением коронавируса Южная Корея и США решили отложить командно-штабные учения, говорится в совместном заявлении военных двух стран.

Сообщается, что «запланированные на данный момент» учения отложены «до дальнейших указаний», передает РИА «Новости».

Как информирует южнокорейский минздрав, в Южной Корее подтверждено 1 тыс. 595 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 12 человек, передает ТАСС.

Уровень эпидемиологической угрозы поднят с третьего «оранжевого» до четвертого «красного».

Напомним, Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей.