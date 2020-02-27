Бывший иранский дипломат — Путин «всерьёз думает над военным партнёрством с Ираном»

27.02.2020, 4:21, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин рассматривает возможность заключения военного союза с Ираном, заявил в интервью Daily Express бывший иранский дипломат и редактор канала Iran International Хуссейн Рассам. Как отметил Рассам, Москва уже давно думает над партнёрством с Тегераном в оборонной сфере, и теперь, когда давление на Иран увеличивается, стала только сильнее склоняться к такому шагу.



Reuters

На Западе считается, что российский президент Владимир Путин, которого обвиняют во вмешательстве в предстоящие выборы в США, хочет добиться переизбрания Дональда Трампа, поскольку тот продолжает выводить войска с Ближнего Востока и «ослабляет союзные отношения между западными странами», пишет британский таблоид Daily Express. Как подчёркивает обозреватель издания, после обострения напряжённости между США и Ираном в результате ликвидации американским беспилотником по приказу Трампа иранского генерала Кассема Сулеймани, господин Путин, по сообщениям западной прессы, начал «ещё активнее утверждать своё влияние» в регионе.

Между тем, как сообщил в интервью Daily Express на прошлой неделе бывший иранский дипломат и редактор канала Iran International Хуссейн Рассам, Путин ещё до гибели Сулеймани искал на Ближнем Востоке «удобные возможности».

По словам Рассама, РФ «и при Сулеймани активно пользовалась хаосом на Ближнем Востоке», примером чему, по мнению экс-дипломата, может служить Сирия. Как заявил собеседник Daily Express, в последние годы Москва заняла в регионе влиятельную позицию. «Теперь, когда давление на Иран увеличилось, РФ ещё серьёзнее рассматривает сценарий военного партнёрства с Ираном — как в самой этой стране, так и в Персидском заливе. Я не думаю, что Москва предполагала реализацию этого сценария без Кассема Сулеймани — и даже когда он был жив, она просто проявляла такт», — цитирует Рассама британское издание.

По данным Daily Express, Пентагон уже давно беспокоит рост влияния РФ в Иране — так, один из высокопоставленных чиновников ведомства ещё в мае прошлого года признавался, что в американском обороны «пристально наблюдают за их отношениями». Как констатирует журналист газеты, Москва и Тегеран начали особенно интенсивно сближаться на фоне введения Вашингтоном санкций против Ирана и инициированного господином Трампом вывода американских войск с Ближнего Востока.

С этим согласен и господин Рассам: как поведал бывший дипломат Daily Express, ближневосточная политика Трампа — а также его предшественника Барака Обамы, — вероятно, оказала непосредственное влияние на рост влияния РФ в регионе. По словам Рассама, усиление РФ стало «побочным эффектом» и «сопутствующим ущербом» курса США. Западные эксперты и публицисты также отмечают, что Москва стремится воспользоваться политикой Вашингтона — и такими, например, его шагами, как убийство Сулеймани или «предательство» курдов Трампом — для расширения своего влияния в регионе, говорится в материале Daily Express.

Впрочем, как пишет обозреватель таблоида, утверждать наверняка, что господин Путин действительно вступит в военный союз с Ираном, пока нельзя: Москва параллельно укрепляет отношения и с противниками Тегерана в регионе, включая Израиль и Саудовскую Аравию, а во время обострения между США и Ираном старалась поддерживать хорошие отношения со всеми ведущими региональными игроками. Кроме того, хотя Москва и осудила убийство Сулеймани, нельзя забывать, что она всё же принимает участие в переговорах между Ираном, Китаем, Францией, Германией и Великобританией о сохранении «ядерной сделки» и рассчитывает, что Тегеран будет соблюдать её условия, подчёркивает журналист.