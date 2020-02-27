США внесли лидера проиранской группировки в Ираке в список глобальных террористов

27.02.2020, 4:14, Новости дня

Соединенные Штаты в среду внесли в свой «черный список» одного из лидеров шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в качестве наказания за атаки на американских военнослужащих в Ираке. Об этом в среду журналистам сообщил Натан Сэйлз, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом.

Госдепартамент внес Ахмада аль-Хамидави, генерального секретаря «Катаиб Хезболлы» в список глобальных террористов особой категории. «Катаиб Хезболла» — поддерживаемая Ираном группировка, действующая в Ираке и Сирии. Вашингтон признал ее террористической организацией в 2009 году.

«Группировка “Катаиб Хезболла” продолжает представлять угрозу американским силам в Ираке. Мы усиливаем давление, которое оказывалось на эту группировку в течение десяти лет», — заявил Натан Сэйлс.

Вашингтон обвиняет проиранские военизированные группровки в постоянно усиливающихся обстрелах баз, на которых располагаются проходящие службу в Ираке американские военные, а также в ракетных обстрелах района, прилегающего к зданию посольства США в Багдаде.

В прошлом месяце было осуществлено нападение на здание посольства, за которым последовала ракетная атака на военную базу на севере Ирака, в результате чего погиб гражданин США, работавший на базе по контракту. США ответили на это обстрелом аэропорта в Багдаде в январе, в результате которого погибли высокопоставленный иранский военачальник Касем Сулеймани и глава иракской военизированной группировки Абу Махди аль-Мухандис.