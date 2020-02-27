Личное: Люди и свиньи

27.02.2020, 4:08, Разное

Казалось бы: ну, что может быть общего у Ксении Бородиной и Тома Круза? Ксения уже второе десятилетие просиживает лобок на лобковом месте публичного дома 2, изрекая тупые банальности. Том Круз — актёр категории «А» мирового уровня.



Фото: Соцсети

Ничего, на первый взгляд, общего.

А ведь это общее есть!



Коронавирус пришёл в Италию 29 января.

Бородина попёрлась в Венецию в феврале: отмечать с дрессировщиком кота Шантика День всех влюблённых.

Том Круз должен был сниматься в Венеции в очередной части «Миссия Невыполнима», но, будучи человеком адекватным и ответственным, решил эти съёмки прервать. Точнее, даже не начинать.

Paramount Pictures несёт серьёзные убытки из-за остановки запланированных 3-недельных съёмок. И, тем не менее, умные и, видимо, не такие эгоистичные, как наши перелётные писи, люди на это пошли.

Вот заявление представителей Paramount Pictures:

«Из-за соображений осторожности, ради безопасности и благополучия наших актеров и съемочной группы, а также для поддержания действий местного венецианского правительства, направленных на то, чтобы остановить распространение вируса, мы меняем производственный план трехнедельных съемок в Венеции. Мы продолжим следить за ситуацией и будем работать вместе с представителями здравоохранения и государства».

В переводе на понятный: съёмок не будет. Мы не хотим заразиться сами и привезти заразу в Америку.

Так и только так поступают нормальные люди. Нашим же умственно-отсталым и эгоистичным писям на всё — откровенно срать. Им срать на то, что, вылетая из страны, они рискуют подцепить страшный вирус и привезти его домой.

Писям хочется развеяться, погулять по Европе, отдохнуть! А раз хочется — значит, можно!

Можно таскаться по международным аэропортам — главным, на мой взгляд, рассадникам смертельно опасной инфекции! Можно шастать по музеям, ничего там не понимая, и по магазинам, скупая килограммами шмотки.

Всё можно! Не, нуачо? Вот логика наших публичных девок!

«Гуляй шальная», — именно так подписала Бородина свою фотографию из Венеции. Сравните с заявлением, сделанным компанией Paramount Pictures. Разницу улавливаете?

Та же Алёна Шишкова, которая — непонятно, правда, на каком основании — именует себя моделью, была приглашена в качестве манекенщицы на показ Philipp Plein в Милан только, на мой взгляд, потому, что там бушует коронавирус.

Профессиональные модели в Милан просто не полетели, поэтому туда позвали корявую, не умеющую ходить по подиуму Шишкову.



Фото: Соцсети

Кстати, Армани, вообще, отменил своё шоу в Милане: не пожелал устраивать пир во время чумы, и за это ему — большой респект. Хороший дизайнер, хороший человек.

А все эти перелётные писи — страшные лицемерки и эгоистки.

Срут сердечками и любовью у себя в Эскортограмах, делают вид, что им есть дело до вашего благополучия, до ваших детей, до ваших проблем. На самом же деле, их единственной целью является и всегда являлось удовлетворение собственных потребностей. Причём низменных.

Вкусно пожрать. Выпить вина. Погулять по Милану, Парижу, Лондону. Запилить в Эскортограм фоточки своих вусмерть уфотошопленных морд, непременно указав красивые локации, недоступные большинству из вас.

И всё это — на фоне страшнейшей эпидемии.

Никого эти простигоспАди не любят. Им на всех — плевать. Именно они и привезут коронавирус просто потому, что им попала шлея под хвост погулять по Европе. А вы для них — активатор хайпа и аудитория для впаривания говна. Не более того.

Свиньи.