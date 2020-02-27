Маршрут эстафеты олимпийского огня может сократиться из-за коронавируса

27.02.2020, 4:06, Новости дня

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио готовы пойти на сокращение маршрута эстафеты олимпийского огня из-за коронавируса. Таким решением в оргкомитете хотят давать лишний повод для распространения инфекции.

"Большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания, — сказал глава оргкомитета Тосиро Муто, которого цитирует ТАСС. – Сокращение дистанции является одним из рассматриваемых вариантов".

Напомним, что старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 12 марта в греческой Олимпии. Предполагается, что маршрут будет пролегать на территории Греции, а 26 марта эстафета продолжится уже в Японии.

Олимпиада-2020 будет проходить в Токио с 24 июля по девятое августа.



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