Елена Степаненко после развода молится за Евгения Петросяна

27.02.2020, 4:04, Разное

Елена Степаненко сообщила, что многие вещи переосмыслила после расставания с Евгением Петросяном. В настоящее время юмористка хорошо себя чувствует, радуясь свободной жизни.
Степаненко готова посвятить свободное время посещению храма, а раньше не могла позволить себе подобное. Домашние дела отнимали у неё достаточно много времени. В церкви знаменитость оставляет записки с просьбами о здравии и в списке имен первым указывает — Евгений. Юмористка желает Петросяну исполнения задуманного в рамках нового этапа жизни.

Звездная пара прожила вместе свыше 30 лет. Их расставание состоялось в 2018-м. Поклонники Степаненко заметили, что она сильно похудела после развода.



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