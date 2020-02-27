Полиция уточнила число погибших при стрельбе в Милуоки

27.02.2020, 3:58, Новости дня

В результате стрельбы на территории пивоваренной компании MolsonCoors погибли шесть человек, включая нападавшего, сообщил глава полиции Милуоки Альфонсо Моралес.

Моралес сообщил, что подозреваемый – 51-летний местный житель – был обнаружен мертвым. Кроме того, полиция «обнаружила еще пять мертвых взрослых жертв». Все жертвы стрелка – сотрудники Molson Coors. Других погибших и пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на 12abc.

Напомним, уволенный сотрудник устроил стрельбу на территории пивоваренной компании в США.