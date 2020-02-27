Independent — полного отказа от табакокурения к 2030 году Великобритании можно не ждать, говорят эксперты

27.02.2020, 3:47, Новости дня

«Амбициозный план» британского минздрава по полному «освобождению общества от табакокурения» к 2030 году вряд ли будут реализованы, полагают специалисты из благотворительных фондов страны. Как пишет The Independent, эксперты предупреждают: даже если учесть, что в терминологии властей страны «полным отказом» от считается уровень табакокурения ниже 5%, и такой цели добиться будет непросто — в том числе и потому, что эта привычка распространена в стране неравномерно, затрагивая отдельные регионы и социальные группы сильнее остальных.



Reuters

Великобритания скорее всего не сможет достичь установленной минздравом страны в июле 2019 года цели по полному отказу от табакокурения в стране к 2030 году, поскольку значительная часть малообеспеченных британцев до сих пор курят сигареты, пишет The Independent со ссылкой на благотворительную организацию Cancer Research UK. Как пишет газета, эксперты организации убеждены, что из-за недостаточности предпринимаемых правительством мер действительно выполнить «амбициозный план» получится не к концу десятилетия, а лишь к 2037 году.

По данным The Independent, хотя отдельные британские регионы взялись достичь заветной цели даже раньше, — в частности, администрация графства Оксфордшир сказала на прошлой неделе, что табакокурение будет на местном уровне побеждено уже к 2025 году, — другие отстают. Среди таких, к примеру, фигурирует Шотландия, где, по некоторым оценкам, к 2034 году будет курить около 10% населения.

«Великобритания одной из первых в мире ввела запрет на курение в общественных местах — это произошло в 2007 году, — первой стала запускать просветительские инициативы вроде «Стоптября» (Stoptober, развёрнутая в 2012 году кампания по пропаганде отказа от табака, ежегодно проводящаяся в октябре. — ИноТВ), а в 2016-м — заставила табачные компании продавать сигареты только в универсальной обезличенной упаковке, — пишет обозреватель The Independent. — Но реалистична ли новая цель по достижению полностью свободного от курения общества, или же это лишь пустые надежды?».

В опубликованном минздравом в прошлом году плане глава ведомства Мэтт Хэнкок обещал «довести дело до конца» и прийти к «свободному от курения обществу» — однако это не обязательно означает, что правительство действительно собирается заставить всех граждан страны бросить курить, отмечает журналист. Согласно существующим в Великобритании нормам, регион считается «свободным от курения», если доля курящих в нём не превышает 5%, поскольку при таких показателях привычка начинает считаться «редкой». Кроме того, бросившими курить считаются не только те курящие, которые отказываются от вредной привычки, но и те, кто переходят на другие формы курения, как например электронные сигареты или вейпы, поясняет обозреватель The Independent.

В настоящий момент в Великобритании фиксируется один из самых низких уровней табакокурения в Европе — около 14%, — однако эта привычка остаётся главной предотвратимой причиной различных заболеваний: из-за курения в стране ежегодно погибает 115 тыс. человек, что обходится британской экономике в 11 миллионов фунтов в год, из которых два идут из бюджета Национальной службы здравоохранения (NHS), говорится в материале The Independent. Между тем, хоть сокращение уровня табакокурения с 14 до 5% и может показаться не такой уж амбициозной задачей — тем паче, что за последние 35 лет он сократился в Соединённом Королевстве вдвое, — в Cancer Research UK подчёркивают, что достижению цели будет сильно мешать большой разрыв между регионами и социальными слоями.

К примеру, если в лондонском округе Вестминстер курит в среднем одна из пятидесяти беременных женщин, то в городе Блэкпул — одна из четырёх. По прогнозам Cancer Research UK, для того, чтобы довести уровень табакокурения до целевых 5% среди самых бедных британцев понадобится дополнительно ещё двадцать лет: тогда как самые богатые граждане страны достигнут его к 2025 году, самые малообеспеченные доберутся до цели только к 2045-му.

Как подчёркивает обозреватель The Independent, c момента обнародования в июле 2019 года целевых показателей по табакокурению никаких конкретных мер правительство так и не предложило; предполагалось, что о таких шагах будет объявлено в январе 2020-го, но этого так не случилось. В английском подразделении NHS заявляли, что к 2024 году всем курящим пациентам больниц будет предлагаться помощь в отказе от вредной привычки. Вместе с тем, как полагает менеджер Cancer Research UK по политическим вопросам Крути Шротри, этого недостаточно.

«Мы понимаем, что службы помощи в отказе от курения, которые предлагают курящим комбинированный подход, включающий фармакотерапию и психологическую поддержку, — это самый результативный способ побудить людей бросить. Однако продолжающиеся сокращения бюджетных расходов на здравоохранение привели к тому, что специальные службы помощи, доступные для всех местных курильщиков, имеют лишь чуть более половины муниципальных администраций в стране», — поясняет Шротри.

В плане британского минздрава упоминается, что у правительства есть и другие решения — включая, к примеру, уже применяемую во Франции и США политику «платит загрязнитель», в соответствии с которой расходы на борьбу с табакокурением обязывают покрывать табачные компании, пишет The Independent. Британские благотворительные фонды по борьбе с раком уже призывали власти обложить производителей табака специальным сбором, который бы частично покрывал траты на подобные меры; такой сбор, по сообщениям прессы, принёс бы в казну около 265,5 миллионов фунтов в одной Англии и 315,2 миллионов — во всём Соединённом Королевстве.

По мнению представителей благотворительной организации Smoke Free Action, котрая создала «дорожную карту» по освобождению Великобритании от табакокурения к 2030-му, введение табачного сбора будет крайне важным для обеспечения финансирования правительственных мер по борьбе с курением, пишет The Independent. Организация также рекомендует провести консультации по вопросам ужесточения контроля за продажей табачных изделий и их рекламой, обеспечить создание в NHS долгосрочного плана по обеспечению поддержки желающим бросить курить, пересмотреть нормы, регулирующие продажу электронных сигарет, дабы эти нормы отвечали намерениям властей, увеличить акцизы на табак и переработать стратегию по противодействию незаконной торговле табачной продукцией, перечисляется в материале издания.