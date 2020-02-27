Мнение: Простаки в короне равенства

27.02.2020, 3:32, Разное

Про разницу дружбы и любви вчера говорили.

Путаница этих двух ресурсов бывает чаще всего из-за короны равенства.

Мужчина говорит с женщиной, но забывает о гендерной разнице.

Вот читаю я в ленте пост своего комментатора. Он возмущен бодипозитивом женским и это бы ладно.

Бодипозитив и правда штука глупая. Глупей и не придумать.

Но когда мужчина возмущается тем, что женщины не бреют ноги и имеют лишний вес, какие мысли возникают о таком мужчине?

Понятно?

Да, мысли, что с парнем все не очень, фрустрация у него сексуальная и любовная.

Других мыслей не возникает.

Сам он может думать, что выглядит щепетильным и избирательным, даже избалованным, прихотливым таким.

Но нет. Это тоже самое, как женщина начнет возмущаться, что мужики плохо пахнут и потеют во время секса.

Такой женщине можно будет поставить диагноз. Она спит с нелюбимыми мужчинами, не получает удовольствия, и мужчинам на нее наплевать настолько, что они ни удовольствия ей доставить не спешат, ни даже просто помыться. Забивают на нее болт.

Вот это всем со стороны очевидно, а самим авторам постов нет.

Называется такая вещь — корона равенства. Мужчина пишет о женщинах, но не чувствует гендерной разницы, не помнит, что он — мужчина, пишет так, как писала бы ворчливая бабушка. Ох, девки ноги не бреют, задницы отрастили, кто их замуж-то возьмет?

Даже в формате дружбы такое говорить и писать нельзя, потому что речь о сексе и о любви. И если вы мужчина, а пишете о женщинах как недовольная бабушка, ваши ресурсы секса, любви и имиджа страдают.

На этом фоне выигрывают другие мужчины, использующие таких простаков. Они приходят и говорят: ну нет, волосы на лобке бывают секси, а полные женщины иногда такие симпатичные. Сразу понятно, у кого лучше либидо? Хотя хитрец, возможно, и притворился.

И не только в либидо дело. Если мужчина недоволен женщинами, значит женщины к нему плохо относятся.

Люби они его, он бы их тоже любил. Они были бы так нежны с ним, что их было бы сложно не любить.

Это очевидно?

Сравните женщину, которая пишет, что многие мужчины воняют, и женщину, которая комментирует такой пост со словами: никогда такого не замечала, не понимаю, о чем речь.

Что можно подумать о второй женщине? Вокруг нее очень чистые и симпатичные мужчины, ухоженные и, возможно, состоятельные, умеющие ей понравиться. Тогда как ту бедняжку окружают одни немытые пьянчуги, не обращающие на нее внимания. Поэтому она так недовольна мужчинами.

Не палитесь, друзья. Не будьте такими простаками. Не выдавайте свою сексуальную фрустрацию, не надевайте корону равенства. Вы выглядите некрасиво не только в глазах противоположного пола, вы перестаете нравиться себе, не чувствуете свой пол и свой гендер, теряете свой сексапил, которого у вас и так кот наплакал. Его не разбазаривать надо, а беречь и умножать.

Есть еще много ситуаций, когда позиция выдает корону равенства, сексуальную фрустрацию и дефолтную ситуацию в ресурсе любви.

Приводите их и обсудим, а я потом сама напишу о таких ситуациях.

Чтобы те, у кого корона равенства, хотя бы скрывать ее немного учились, когда им хочется понравиться кому-нибудь, особенно кому-нибудь противоположного пола.