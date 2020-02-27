Зеленскому предложили праздновать Крымскую весну

27.02.2020, 3:30, Новости дня

В Крыму прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского учредить «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», а также его слова об украинской национальной идее.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что Зеленскому не нужно было «выдумывать различные фейковые праздники». Стоило «учредить праздник Крымской весны» как «эталона проявления в мире истинной демократии и знака солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину».

Умеров заявил, что 26 февраля 2014 года стало днем, когда жители региона начали свой путь к воссоединению с Россией, передает РИА «Новости».

Глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина прокомментировала слова Зеленского о том, что для национальной идеи Украины намерение вернуть контроль над Крымом стало неотъемлемой частью.

Гридчина посоветовала рассматривать в качестве национальной идеи «повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности». Она рекомендовала властям Украины сосредоточиться на решении проблем внутри страны. Среди таких проблем Гридчина назвала конфликт в Донбассе, бандитизм и неонацизм, состояние экономики, медицины и образования.

Она сказала, что Киеву стоит «забыть раз и навсегда тему Крыма», которая для Украины «давно стала спекулятивной и направленной на выклянчивание денег у западных партнеров».

Напомним, Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.



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